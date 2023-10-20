وزيرة خارجية فرنسا تشارك فى "قمة مصر الدولية للسلام" غدًا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن أنها ستتوجه إلى القاهرة غدًا للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر لبحث تطورات "القضية الفلسطينية وعملية السلام"، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم.



وأجرت كولونا الأسبوع الماضي جولة في المنطقة وتوجهت إلى القاهرة وبيروت وإسرائيل، حيث تسعى باريس إلى الحد من مخاطر التصعيد في المنطقة في ظل استمرار الصراع الدائر في قطاع غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن احتمال حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضًا هذه "القمة من أجل السلام" في القاهرة ليس مستبعدًا أيضًا.



وقد دعت مصر الأحد الماضي (15 أكتوبر) إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول "القضية الفلسطينية"، مؤكدة "رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

ووجهت الرئاسة المصرية دعوة رسمية للكثير من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية، ومن المتوقع أن يشارك في قمة السلام الكثير من قادة الدول العربية، وفي مقدمتها الأردن وفلسطين ودول الخليج، إضافة إلى دعوة ممثلي منظمات دولية وإقليمية منها الأمم المتحدة والجامعة العربية.