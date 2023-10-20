الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى أسوان يتوافدون على ميدان المحطة للتضامن مع القضية الفلسطينية (صور)

تنقلات أهالى أسوان
تنقلات أهالى أسوان

توافد المئات من أهالي محافظة أسوان، صباح اليوم، على الطريقين الصحراوي والزراعي؛ للمشاركة في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية بميدان المحطة.

هتافات وعبارات لدعم القضية الفلسطينية

حرص أهالي مركز إدفو، وهم متوجهون إلى ميدان محطة أسوان، أثناء سيرهم بالطريق الصحراوي، على رفع علم مصر وفلسطين ليُرفرف في الهواء، وترديد عبارات وهتافات وطنية، لدعم القضية الفلسطينية، وليعبروا عن رفضهم القاطع للأفعال الوحشية والانتهاكات التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، والأفعال الوحشية التي ساهمت في زعزعة أمن واستقرار الإخوة في غزة، وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية، وأسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالينا في غزة.

تنقلات أهالى أسوان
تنقلات أهالى أسوان
تنقلات أهالى أسوان
تنقلات أهالى أسوان
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