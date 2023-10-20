الآلاف من أبناء الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة

أدى الآلاف من أبناء محافظة الفيوم، صلاة الغائب، عقب صلاة الجمعة، اليوم، على أرواح شهداء فلسطين، الذين راحوا ضحية الهجمات الغاشمة من جيش الاحتلال على المنازل والمستشفيات ودور العبادة في قطاع غزة.



كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن تخصيص 120 مسجدًا على مستوى الجمهورية لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، بعد العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الصهيوني.



وقال الشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إنه تم صلاة الغائب في 4 مساجد، هى مسجد ناصر الكبير وأدى الصلاة الشيخ محمود طه الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الفيوم، ومسجد الصباحية، وأدى الصلاة الشيخ علاء محمود عبدالوهاب، مدير إدارة الإدارات.

كما أدى المصلون صلاة الغائب بمسجد المعلمين، وقام بالخطبة والصلاة الشيخ يحيي محمد محمد شعبان، مدير الدعوة،

وحرص المصلون على الدعاء لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يثبتهم الله، مؤكدين دعمهم اللامحدود مع رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وطالب الشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف في الفيوم، المصريين باليقظة والتنبه جيدًا لما يحاك للوطن من مخططات صهيونية للنيل منه، خاصة بعدما دعت إسرائيل إلى تهجير وتوطين أهالي غزة في سيناء لتنفيذ مخططها.

وأشار إلى أنه يجب على الجميع دعم القيادة السياسية في اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على الوطن ومقدراته في وجه المخطط الصهيوني لتوطين الفلسطينيين في مدينة غزة، مشددًا على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في غزة ومدن فلسطين باعتبار القضية الفلسطينية قضية القضايا وهَمّ العرب جميعًا في سبيل التوصل لحل عادل للقضية، كما أن مصر لم تتخل أبدًا عن القضية الفلسطينية وتعتبرها قضية القضايا.

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