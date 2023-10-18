مسيرة لطلاب جامعة الفيوم تضامناً مع الشعب الفلسطيني

نظم المئات من طلاب كليات جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينين، وقتل الأطفال والنساء وتهجير أهل غزة وضرب مستشفي المعتمدين وقتل المرضي، وبدأت المسيرة من خارج حرم الجامعة وصولا إلى ميدان السواقي.

مطالب الطلاب بطرد السفير الاسرائيلي

وشهدت المظاهرة رفع لافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين والتجديد بالمجازر التي فعلتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وطالب الطلاب بطرد السفير الاسرائيلي ومقاطعة المنتجات الأمريكية والألمانية والإنجليزية وتقليل عدد العاملين بالسفراء الدول التي تدعم قوات الاحتلال.

هتافات الطلاب بتنديد المجازر الإسرائيلي

وردد الطلاب هتافات: «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، فلسطين حرة، الحرية للشعب الفلسطيني، يا شهيد يا مجروح دمك عمره ما هيروح، ياخواتنا انضموا إلينا فلسطين بتنادي علينا».

طلاب جامعة الفيوم في مسيرة سلمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

طلاب جامعة الفيوم في مسيرة سلمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

طلاب جامعة الفيوم في مسيرة سلمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

طلاب جامعة الفيوم في مسيرة سلمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

طلاب جامعة الفيوم في مسيرة سلمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني