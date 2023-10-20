لافتات دعم قرارات الرئيس السيسى وأهالى فلسطين تملأ ميدان محطة أسوان (صور)

شهد ميدان محطة أسوان، مساء اليوم الجمعة، عددا كبيرا من اللافتات التى تم توزيعها فى جميع أرجائه والتى تعلن تضامن جميع أهالى أسوان مع أهالينا فى غزة وفلسطين، بالإضافة إلى دعم الأهالي وتأييدهم قرارات الرئيس عبدالفتاح بشأن القضية الفلسطينية.

لافتات لدعم رئيس الجمهورية والقضية الفلسطينية

وتعددت العبارات المكتوبة على اللافتات التي تم توزيعها بميدان محطة أسوان، والتي من أبرزها كل الدعم لأشقائنا فى غزة، كتفنا فى كتف أهالينا في فلسطين، ندعم ونؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، وإحنا معاك فى السلم والحرب والشعب يفوض الرئيس.

ويشهد ميدان محطة أسوان، مساء اليوم الجمعة، تجمع عدد كبير من الأهالى على مستوى المحافظة للمشاركة فى دعم وتأييد القضية الفلسطينية، ولتعبير عن رفضهم القاطع للأفعال الوحشية التي شهدها أهالينا في غزة، والذين راحت أرواحهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي وقعت من العدو الإسرائيلي تجاههم.

جدير بالذكر أن توافد المئات من أهالي محافظة أسوان، صباح اليوم، على الطريقين الصحراوي والزراعي؛ للمشاركة في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية بميدان المحطة.

وحرص أهالي مركز إدفو، وهم متوجهون إلى ميدان محطة أسوان، أثناء سيرهم بالطريق الصحراوي، على رفع علم مصر وفلسطين ليُرفرف في الهواء، وترديد عبارات وهتافات وطنية، لدعم القضية الفلسطينية، وليعبروا عن رفضهم القاطع للأفعال الوحشية والانتهاكات التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، و الأفعال الوحشية التي ساهمت في زعزعة أمن واستقرار الإخوة في غزة، وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية، وأسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالينا في غزة.

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