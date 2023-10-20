الطائفة الإنجيلية تدين قصف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس، مساء أمس، والذي طال أحد مباني الكنيسة التي تقدم خدمات إنسانية في مدينة غزة، وأسفر عن سقوط شهداء أبرياء وجرحى ومصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعرب زكي - في بيان صادر اليوم عن قلقه العميق إزاء العنف الموجه للمناطق السكنية خلال الـ13 يوما الماضية، والذي طال أمس أحد أعرق المؤسسات الدينية في فلسطين والوطن العربي، كنيسة الروم الأرثوذكس.

وقال إن ما يحدث هو انتهاك واضح للقانون الدولي، من استخدام القوة العسكرية المفرطة، وقصف منشآت مدنية، وفرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في أرواح المدنيين ويشكل عقابًا جماعيًّا.

وأكدت الطائفة الإنجيلية بمصر، أهمية الدور المصري التاريخي، قيادة وشعبًا، وموقفها في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه، وعلى التزام الدولة المصرية في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.

مطران كنيسة غزة: هناك عائلات كثيرة تحت الأنقاض لا نعلم عددهم

وأعلنت مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن، تواصلها مَع المُطران أليكسيوس راعي كنيسة القديس برفيريوس بغزة وأحد أبناء الرّعية الأرثوذكسية هناك، عقب استهداف غارات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس؛ للاطمئنان على النازحين ورعايا كنيسة الروم بغزة.

وأوضح مطران كنيسة"غزة"، أن هناك عائلات تحت الأنقاض الآن، ولا توجد مَعلومات كافية دقيقة مُتوفرة بعد بشكل واضح.

وأشار مطران كنيسة غزة إلى أن هناك توقعات بأعداد شهداء كبيرة، جراء قصف مَبنى وكلاء كنيسة القديس بورفيريوس في حي الزيتون.

وأصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بالأراضي المقدسة، بيانًا استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة.