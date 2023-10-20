مواطنون يصلون الجمعة على الشال والعلم الفلسطينى فى محيط مسجد الحصرى

بدأت صلاة الجمعة بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

واتخذ المصلون الشال والعلم الفلسطينى مصلى للسجود عليه في ساحات الميدان، أثناء أداء صلاة الجمعة.

تظاهرات بمسجد الحصرى

واكتسى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بلافتات دعم وتضامن مع أهل غزة والتي حاوطت الميدان بالكامل وحمله المصلون على مدار الساعات الجارية، لإعلان تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني.

وتوافد منذ الصباح الباكر مئات المواطنين على ميدان مسجد الحصري لتأدية صلاة الجمعة بالمسجد الحصري ومن بعدها الخروج في المسيرات والوقفات الاحتجاجية للتنديد بالعدوان الصهيوني والاعتداءات المتكررة على أهل غزة.

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، أنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسمًا لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدًا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وداعمًا بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الحركة المدنية تدعو لوقفة أمام مسجد مصطفى محمود

كما أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن تنظيم وقفة سلمية عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني.

وقالت الحركة في منشورٍ لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك: «تضامنًا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي، تدعو الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة ٢٠ أكتوبر أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.. لا للتهجير.. لا لقتل الفلسطينيين.. عاشت فلسطين عربية

مظاهرات مسجد الحصري

مظاهرات مسجد الحصري

مظاهرات مسجد الحصري