الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انطلاق تظاهرات دعم فلسطين فى الشروق (صور)

تظاهرات الشروق
تظاهرات الشروق

تجمع سكان مدينة الشروق أمام أمانة حزب مستقبل وطن، استعدادًا للتظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي في غزة، ورفض تهجير سكانها إلى سيناء.

عاجل.. تظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية بهولندا تضامنًا مع الشعب الفلسطينى (فيديو)

 

الدعوات

بدأت الدعوات للتجمع بمدينة الشروق ظهر أمس الخميس، وتم الاتفاق على تحديد الموعد بعد إقامة شعائر صلاة الجمعة، وتزامنًا مع فتح معبر رفح لإرسال المساعدات إلى أشقائنا المنكوبين في غزة، وأطلقوا عليها مليونية دعم فلسطين، بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

لا يتوفر وصف.

اللافتات

حمل المتظاهرون لافتات مرسومًا عليها علم فلسطين، ومدونًا عليها عبارات، لا لحصار غزة، لا لقتل الأطفال، مصر وفلسطين شعب واحد.

لا يتوفر وصف.

تظاهرات سلمية

بدأ تنظيم التظاهرات السلمية في عدد من ميادين مصر، بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، وإعلانه رفضه رسميًا فكرة تهجير أهالي غوة إلى أرض سيناء وإقامة دويلة لهم، ما دعا الشعب للاصطفاف، خلف قيادته السياسية، ودعمها في قراراتها، لحماية الأمن القومي لمصر.

لا يتوفر وصف.
مدينة الشروق شرق القاهرة العدوان الإسرائيلى سيناء أرض مصر شعائر صلاة الجمعة

مواد متعلقة

“مستقبل وطن” بالإسكندرية ينظم تظاهرات حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

فتح المعبر ومنع التهجير.. مطالب تظاهرات جامعة القاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

أنطونيو يتوجه إلى معبر رفح (بث مباشر)

اللقطات الأولى لوصول الأمين العام للأمم المتحدة لمطار العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟