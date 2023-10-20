انطلاق تظاهرات دعم فلسطين فى الشروق (صور)

تجمع سكان مدينة الشروق أمام أمانة حزب مستقبل وطن، استعدادًا للتظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي في غزة، ورفض تهجير سكانها إلى سيناء.

الدعوات

بدأت الدعوات للتجمع بمدينة الشروق ظهر أمس الخميس، وتم الاتفاق على تحديد الموعد بعد إقامة شعائر صلاة الجمعة، وتزامنًا مع فتح معبر رفح لإرسال المساعدات إلى أشقائنا المنكوبين في غزة، وأطلقوا عليها مليونية دعم فلسطين، بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

اللافتات

حمل المتظاهرون لافتات مرسومًا عليها علم فلسطين، ومدونًا عليها عبارات، لا لحصار غزة، لا لقتل الأطفال، مصر وفلسطين شعب واحد.

تظاهرات سلمية

بدأ تنظيم التظاهرات السلمية في عدد من ميادين مصر، بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، وإعلانه رفضه رسميًا فكرة تهجير أهالي غوة إلى أرض سيناء وإقامة دويلة لهم، ما دعا الشعب للاصطفاف، خلف قيادته السياسية، ودعمها في قراراتها، لحماية الأمن القومي لمصر.