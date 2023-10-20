الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جوتيريش من أمام معبر رفح: أكثر من 2 مليون شخص فى غزة يعانون بشكل كبير

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، متابعا: "خلف هذه الأسوار هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير.. لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية.. كل شيء يحتاج إليه قطاع غزة.. نحتاج إلى دخول الطعام والدواء.

جوتيريش من أمام معبر رفح: مصر دولة ذات سيادة وستدخل المساعدات وفق قوانينها



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قد أكد أن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.
 

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جوتيريش من معبر رفح: شاحنات المساعدات هي الخط الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة


وأكد جوتيريش: "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب ألا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لإدخال المساعدات.
 

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مصر هي العمود الفقري، لدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مشددا على أنها دولة ذات سيادة وستدخل المساعدات وفق قواننيها.

 وأضاف خلال مؤتمر صحفي عالمي في رفح المصرية، أنه يجب السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بأسرع وقت، مناشدا بوقف إطلاق نار إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه يجب توفير الوقود ونضمن وجود وقود كاف لإيصالهم للمحتاجين.

وأضاف أن مصر دولة ذات سيادة وستدخل المساعدات وفق قوانينها.

 وأضاف خلال مؤتمر صحفي عالمي في رفح المصرية، أن هناك متطلبات للتوثيق، فيجب أن تكون فاعلة وأن تتم بطريقة عملية وسريعة وأنه يجب توفير الوقود ونضمن وجود وقود كاف لإيصالهم للمحتاجين.


 

 

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