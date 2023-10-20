جوتيريش من معبر رفح: شاحنات المساعدات هى الخط الفارق بين الحياة والموت للكثيرين فى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه من المستحيل أن تكون هنا وألا تشعر بأن يكون قلبك محطمًا، لدينا 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير، ولا يوجد لديهم ماء أو طعام أو وقود أو كهرباء، ويحتاجون كل شيء للنجاة.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمدينة رفح، اليوم الجمعة: لدينا الكثير من الشحنات المحملة بالماء والطعام والدواء والوقود، وهذه الشاحنات هي الخط الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة.

وتابع: ما نحتاجه أن تتحرك هذه الشاحنات للجانب الآخر في أسرع وقت ممكن، وسيسمح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة، وهناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لجعل هذا ممكنًا، ولكنه تم بناءً على شروط.

يتم العمل بشكل فعال بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه يتم العمل بشكل فعال بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل إدخال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن، ونحتاج بشدة لإدخال تلك المساعدات، ومن أجل ذلك يجب أن يكون هناك مجهود مستمر، ونحن في انتظار قوافل للدخول كل يوم إلى غزة لتوفير الدعم الكافي للشعب الفلسطيني.