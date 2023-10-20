استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لوصول الأمين العام للأمم المتحدة لمطار العريش.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، غادر مطار العريش متوجهًا إلى معبر رفح.

وتفقّد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته مطار العريش، إحدى الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لنقلها إلى معبر رفح تمهيدًا لإعطاء الضوء الأخضر لإنفاذها إلى الجانب الفلسطيني، وتحديدًا إلى سكان قطاع غزة في منطقة جنوب القطاع.