الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون يتوافدون على الأزهر استعدادًا لوقفة تضامنية مع فلسطين عقب صلاة الجمعة (صور)

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

توافد عشرات المواطنين على الأزهر الشريف خلال الساعات القليلة الماضية؛ لتأدية صلاة الجمعة، ثم الخروج في مسيرات ووقفات تضامنية دعمًا للشعب الفلسطيني، جراء العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق أهالي قطاع غزة.

وحرص المتوافدون على مسجد الأزهر الشريف على رفع أعلام دولة فلسطين والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني.

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حشد شعبي لدعم فلسطين

ووجَّه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف وقفات احتجاجية أهل فلسطين الاحتلال الصهيونى امناء الحوار الوطني

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