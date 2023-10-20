القس رفعت لـ«الدستور»: نرفض العدوان الغاشم على غزة وتهجير أهلها إلى سيناء

علق القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي والأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، على الاعتداءات التي تحدث في غزة.

وقال القس رفعت فكري إن الاعتداءات التي تحدث في غزة، من اعتداء على المدنيين والأطفال والسيدات والمستشفيات، والاعتداء على الكنائس الأثرية، فهذا إرهاب دولة، فصعب نبرر وجود عنف لوجود عنف مضاد.

نرفض العدوان الغاشم

وتابع القس رفعت فكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نرفض العقاب الجماعي للأبرياء والاعتداء على المستشفيات والكنائس الأثرية وأماكن العبادة، فهذا أمر مرفوض للغاية، إذ يعد عدوانًا غاشمًا ونحن نرفضه بشدة فهذه الاعتداءات لا تقرها مبادئ أو أخلاقيات أو أمور إنسانية أو أديان، حتى لو قوبلت بعنف مضاد".

نقف خلف القيادة السياسية

مختتمًا: "نصلي أن يحل الله بسلامه على هذه المنطقة في العالم، ونقف خلف القيادة السياسية، كما نرفض أن تصبح سيناء موطنًا للفلسطينيين، ولكننا ندعمهم ونقدم لهم المساعدات اللازمة للبقاء في موطنهم وأرضهم ومكانهم، حتى لا تنتهي القضية الفلسطينية بالتصفية بهذا الشكل، ونصلي لله أن يمر هذه الأيام الصعبة بسلام".