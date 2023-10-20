مطران عطا الله حنا لـ"الدستور": لم يبق اليوم فى غزة سوى 1000 مسيحى

علق المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوكس بالقدس، على العدوان على كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في غزة.

وقال المطران عطالله حنا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ما حدث جريمة جديدة ومجزرة جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أهلنا في غزة، موضحًا أن القصف مستمر ومتواصل على كل الأحياء وكافة الأبنية وقتل للأبرياء، وقد وصلت القذائف إلى محيط كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في غزة.

تدمير المبنى المقابل للكنيسة

وأشار إلى أنه تم تدمير المبنى المقابل للكنيسة وهو مجلس وكلاء الكنيسة، حيث كان هناك من أبناء غزة الذين كانوا يظنون أن الكنيسة والأبنية التابعة لها لربما هي محصنة أو آمنة، ولكن للأسف اعتدوا على محيط الكنيسة وأبنيتها وهذه جريمة مروعة وكل ما تقوم به السلطات الاحتلالية في غزة هي جرائم مروعة.

لم يبق اليوم فى غزة سوى 1000 مسيحي

وتابع المطران عطالله في تصريحاته أننا نحمل مسؤولية هذه الجرائم للغرب وقادته السياسيين الذين يأتون للتضامن مع إسرائيل ويدعمونها بالمال والسلاح، ويغمضون أعينهم عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بكافة مكوناته، فلقد قصفوا دور العبادة وقصفوا المستشفيات، وهاهم يستهدفون اليوم محيط كنيسة تاريخية يعود بناؤها إلى القرن الخامس للميلاد والذي تعد من أقدم الكنائس المسيحية في غزة ولم يبق اليوم في غزة سوى 1000 مسيحي تحصنوا بهذه الكنيسة وفي الكنيسة اللاتينية المجاورة، ولكن للأسف هذا الاحتلال لا يحترم لا كنائس أو مساجد أو مستشفيات أو أي شىء من القيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة.

وأوضح: أمام هذه المجازر المروعة والدمار والخراب والدماء البريئة التي تسفك في غزة نجدد النداء لكل إنسان لديه إنسانية بضرورة أن يكون هناك تحرك سريع لوقف هذا العدوان، اليوم اليوم وليس غدًا، مؤكدًا أن كل ساعة تمر هناك دمار وشهداء وخسائر بالأرواح.

نناشد الكنائس المسيحية فى العالم بتحرك فاعل من أجل وقف هذا العدوان

وتابع: نناشد الكنائس المسيحية في العالم بتحرك فاعل من أجل وقف هذا العدوان ونناشد المرجعيات الروحية كلها بتحرك فاعل من أجل وقف هذا العدوان، تحركوا من أجل فلسطيني وشعبها المنكوب، فنطلب منكم ومن قلب مدينة القدس من أجل وقف هذا العدوان الغاشم

كنيسة "برفيريوس" فى غزة

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، كنيسة "برفيريوس" في غزة، والتي كان يحتمي بها المئات من النازحين من القصف المستمر لليوم الثالث عشر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

تعتبر كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة، هي واحدة من ثلاث أقدم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية، وهي مبنية على الطراز البيزنطي، ويعود تاريخ تشييدها قبل نحو 1600 عام.

بنى الكنيسة، القديس بورفيريوس في أوائل القرن الخامس الميلادي، مما مهد الطريق لانتشار المسيحية بأوامر من الإمبراطورية البيزنطية.

وقد اختار مهندسوها شكل السفينة لأن السفن كانت تمثل شريان الحياة من الأخطار في البر وفي البر.

وتعد كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، شاهدًا موثوقًا على تعايش حصل بين أتباع المسيحية والإسلام، على مر العصور.

أما النقوش التي تزين جدرانها الداخلية، والتراتيل، تروي قصة القديس برفيريوس الذي حارب المعتقدات غير السماوية في غزة، وعمل على نشر المسيحية إلى أن توفي فيها، وفيها ما زال قبره قائمًا حتى اليوم.