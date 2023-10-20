كريم كمال: استهداف دور العبادة محرم في كل الشرائع السماوية

قال الكاتب والباحث في الشأن المسيحي كريم كمال إن استهداف كنيسة القديس برفيريوس بغزة التابعة لبطريركية القدس والأردن وسائر أعمال فلسطين للروم الأرثوذكس عمل إجرامي يتطلب تدخلاً سريعاً من المجتمع الدولي لحماية دور العبادة التي يحتمي بها النساء والاطفال وتقدم الطعام لهم وليست طرف في الصراع الدائر.

وأضاف كمال لـ"الدستور": “ما يحدث في غزة غير مقبول على المستوى الإنساني واستهداف المدنيين جريمة حرب في المواثيق الدولية”.

وأشاد كمال بموقف القيادة السياسية المصرية الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير أهل غزة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن الموقف المصري يحمي حقوق الفلسطنين ويحافظ على قضيتهم وأراضيهم.

كنيسة "برفيريوس" في غزة

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، كنيسة "برفيريوس" في غزة، والتي كان يحتمي بها المئات من النازحين من القصف المستمر لليوم الثالث عشر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

تعتبر كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة، هي واحدة من ثلاث أقدم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية، وهي مبنية على الطراز البيزنطي، ويعود تاريخ تشييدها قبل نحو 1600 عام.

بنى الكنيسة، القديس بورفيريوس في أوائل القرن الخامس الميلادي، مما مهد الطريق لانتشار المسيحية بأوامر من الإمبراطورية البيزنطية.

وقد اختار مهندسوها شكل السفينة لأن السفن كانت تمثل شريان الحياة من الأخطار في البر وفي البر.

وتعد كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، شاهدًا موثوقًا على تعايش حصل بين أتباع المسيحية والإسلام، على مر العصور.

أما النقوش التي تزين جدرانها الداخلية، والتراتيل، تروي قصة القديس برفيريوس الذي حارب المعتقدات غير السماوية في غزة، وعمل على نشر المسيحية إلى أن توفي فيها، وفيها ما زال قبره قائمًا حتى اليوم.