الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطرانية السريان الكاثوليك تُلبي دعوة بابا الفاتيكان بتخصيص يوم للصلاة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أعلنت مطرانية السريان الكاثوليك، تلبية دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ليوم الصوم والصلاة في 27 أكتوبر 2023.

وقال المطران إيلي ورده مطران السريان الكاثوليك بالقاهرة، إنه نظرًا للظروف المتأزمة التي يعيشها عالمنا اليوم خاصة في بعض البلدان من حروب مدمرة والتي تهدد دعوة ورسالة الإنسان وكرامته الوجودية في المحبة والتعاضد والتقارب والسلام والحضارة والأبداع وخوفَا من أمتداد هذة الحروب في أنحاء العالم.

وتابع: لذلك يدعو قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى يوم وصوم وصلاة وتوبة وذلك في 27 أكتوبر 2023، حتي تساهم هذة الصلوات والتضحيات في وقف هذة الحروب الكارثية لذلك ندعوكم لتشاركوننا في صلاة المسبحة والقداس الإلهي الذي يليها  في ذلك اليوم في كاتدرائية سيدة الوردية في الظاهر.

واختتم: ليقلبل الرب صومكم وصلواتكم وتضحياتكم حتي يحل امنه وسلامه في العالم أجمع وخاصة في تلك البلدان الغائصة في الحروب البشعة ليعيش الجميع في روح الأخوة والوحدة والأحترام والتعاون المتبادلة.
وكان قد أدان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس الهجوم الإجرامي الذي وقع في أروقة المستشفى الأهلي الإنجيلي الأسقفي في غزة.

وقالوا في بيان لهم نحن، بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، نتشارك بتضامنٍ عميق مع أبرشيّة القدس الأسقفيّة لنكون شهودًا على الهجوم الإجرامي الذي وقع في أروقة المستشفى الأهلي الإنجيلي الأسقفي في غزة.

وحدثت هذه الجريمة المحزنة في نفس اليوم الذي أعلن فيه مسيحيو الأراضي المقدّسة أنّه يوم صوم وصلاة يتوسلون فيه إلى السماء من أجل السلام ووقف الحرب على غزة، مستلهمين من الروح الإنسانيّة القويّة أمام الصعوبات الكبيرة، نتذكر الآية من مزمور 18: 34: "قريب هو الرّب من المنكسري القلوب، ويخلّص المنسحقي الروح". لنطلب من الله أن تتجسّد هذه الروح في وجه تدميرٍ مروعٍ لملاذ الرحمة والشفاء في غزة، مما أدى إلى فقدان مئات الأرواح البريئة.

مطرانية السريان الكاثوليك البابا فرنسيس المطران إيلي ورده مطران السريان الكاثوليك وم الصوم والصلاة

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