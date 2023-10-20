"منعتنى من دخول بيت أخويا".. تفاصيل اعتداء سيدة على زوجة شقيقها

أحالت النيابة العامة بالأميرية، اليوم، المتهمة بالشروع فى قتل زوجة شقيقها بسبب خلافات نشبت بينهما بمنطقة الأميرية، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "ندى.ع" أقرت أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابها جريمة التعدى على زوجة شقيقها بعد خلافات ومشاجرات كثيرة نشبت بينهما.

وأقرت المتهمة بأن المجنى عليها تقوم بعمل أعمال سحر وشعوذة لشقيقها حتى قاطعها، ومنعتها من دخول منزل والدها الذى يقيمان فيه.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بوصول سيدة مصابة بكسر حاد في الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهمة وضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.