الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق هائل داخل عقار أمام مركز شباب عين الصيرة

حريق هائل
حريق هائل

نشب حريق هائل داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وتم السيطرة عليه. 

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السيطرة على حريق نشب فى الطابق التاسع بعقار إدارى بمنطقة الأزبكية

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الحزن يخيم على أهالي قحافة بالفيوم أثناء تشييع جثامين 3 أطفال ضحايا حريق منزلهم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن النيران شبت في الطابق الأخير من العقار، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق هائل حريق مصر القديمة مركز شباب عين الصيرة النجدة

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