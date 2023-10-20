حريق هائل داخل عقار أمام مركز شباب عين الصيرة

نشب حريق هائل داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وتم السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن النيران شبت في الطابق الأخير من العقار، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.