الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحزن يخيم على أهالي قحافة بالفيوم أثناء تشييع جثامين 3 أطفال ضحايا حريق منزلهم

تشيع جثامين عصافير
تشيع جثامين عصافير الجنه ريم ومحمد وإيمان الي مثواهم الأخير

شيع المئات من أهالي منطقة قحافة بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحزن الشديد، جثامين عصافير الجنه" محمد " خمسة سنوات "وريم" ثلاث أعوام "وإيمان" عام ونصف الذين لقوا مصرعهما، أمس الثلاثاء، إثر حريق بمنزلهما بسبب ماس كهربائي وعدم وجود أحد بالمنزل لذهاب والدهما الي العمل بالتروسيكل الخاص به ونزول والدتهما لشراء مستلزمات المنزل من السوق.

صلاة الجنازة

وشهد المسجد الكبير بمنطقة قحافة زحامًا كبيرًا وامتلأ عن آخره، وامتلأت الشوارع المحيطة به بالمواطنين، الذين اهتزت مشاعرهم للحادث الأليم، وأدوا صلاة الجنازة عليهما، وأطلق عليهم الأهالي لقب "عصافير في الجنة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل بمنزل بمنطقة قحافة ومصرع 3 أطفال.


حريق منزل بمنطقة قحافة بالفيوم ومصرع 3 أطفال أشقاء 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمرافقة قوات الحماية المدنية وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي المنازل المجاورة.


نقل جثث الأطفال المتوفين

وتم نقل الجثث الثلاث بسيارات مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تشيع جثامين الفيوم 3 أطفال منطقة قحافة بمحافظة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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