الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تواصل فحص طلبات راغبى الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

تواصل  الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، امس عن عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى انتهاء المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وقالت الهيئة إن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية أفرد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات؛ برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم، عن القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأوضحت «الوطنية للانتخابات»، فى قرارها الذى حمل رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣، أن هناك ٤ أسماء تقدمت بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مرفقًا به مستندات الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين.

وتصدر القائمة المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، وذلك بـ٤٢٤ تزكية من أعضاء مجلس النواب، ومليون و١٣٠ ألفًا و١٠٥ مؤيدين، من خلال نماذج التأييد الصادرة عن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من: محمد فريد سعد زهران «فريد زهران» بـ٣٠ تزكية من أعضاء مجلس النواب، وعبدالسند حسن محمد يمامة «عبدالسند يمامة» بـ٢٧ تزكية، وحازم محمد سليمان محمد عمر «حازم عمر» بـ٤٦ تزكية و٦٨ ألفًا و٧١ تأييدًا.

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