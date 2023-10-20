رئيس وزراء بريطانيا يزور مصر اليوم

يزور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى مصر اليوم الجمعة، وسط مخاوف من توسع الصراع في غزة، وتدخل أطراف أخرى.

ومن المنتظر أن يلتقي سوناك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي، والتشديد على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين.

ويوم أمس الخميس، قال سوناك من تل أبيب، إن إسرائيل لديها "الحق والواجب" في ملاحقة حماس في بداية زيارة للمنطقة تستغرق يومين.

وفي رحلته إلى الشرق الأوسط، أجرى رئيس الوزراء أيضًا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركزت على التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.

هذا ولم يؤكد مكتب سوناك ما إذا كان رئيس الوزراء سيزور عاصمة أخرى في الشرق الأوسط قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة بعد ظهر الجمعة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الخميس، إن تسعة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا، وما زال سبعة آخرون في عداد المفقودين بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث إن بعض المفقودين "يخشى أن يكونوا من بين القتلى أو المختطفين".

وفي وقت سابق التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وقال إن بريطانيا تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الدولي" لكنه أضاف أيضًا إلى الدعوات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي حديثه بعد اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى رئيس الوزراء البريطاني، أن الشعب الفلسطيني ضحايا حماس، وكرر أن المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وتابع أن الاجتماع بين سوناك ونتنياهو يُعدّ جزءًا من زيارة سوناك للمنطقة الأوسع تستغرق يومين، حيث من المتوقع أن يصل إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، ضمن رحلة للعواصم الإقليمية لم يتم الكشف عنها بعد.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر بقوة منذ عملية "طوفان الأقصى" غير المسبوقة على إسرائيل في 7 أكتوبر الحالي، ولا تزال غزة تحت الحصار، حيث تمنع إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والوقود عبر الحدود.