سوناك: مقتل 9 بريطانيين وفقدان 7 آخرين فى العدوان على غزة

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إن تسعة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا، وما زال سبعة آخرون في عداد المفقودين بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث إن بعض المفقودين "يخشى أن يكونوا من بين القتلى أو المختطفين".

ووصل سوناك إلى المملكة العربية السعودية في المحطة الثانية من زيارته للشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من يوم الخميس التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وقال إن بريطانيا تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الدولي" لكنه أضاف أيضًا إلى الدعوات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يجب على الأمريكيين توخي الحذر

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا نادرا وعالميا، اليوم الخميس، لتنصح جميع المواطنين الأمريكيين في الخارج "بتوخي المزيد من الحذر" مشيرة إلى "التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم واحتمال وقوع هجمات أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين الأمريكيين".

يأتي هذا التحذير مع اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث استهدف العديد من المتظاهرين المجمعات الدبلوماسية الأمريكية.

ورفعت وزارة الخارجية تحذير السفر للبنان وإسرائيل إلى أعلى مستوى وسمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بالمغادرة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم على قرار يؤكد دعمه إسرائيل.

ويشير القرار إلى أن مجلس الشيوخ يقف إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها، بما في ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل التهديد الذي تشكله حماس؛ يؤكد من جديد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويلتزم بمساعدة إسرائيل على حماية شعبها من أي عدوان في المستقبل؛ ويدعو جميع الدول إلى إدانة الحرب في غزة.