الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة البث الإسرائيلى: لا وقف لإطلاق النار أثناء دخول المساعدات لـ غزة

قوافل مساعدات لغزة
قوافل مساعدات لغزة

أعلنت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أثناء دخول قوافل المساعدات لقطاع غزة. 

جاء ذلك وسط استعدادات مكثفة لفتح معبر رفح لنقل المساعدات لقطاع غزة صباح غدٍ الجمعة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن المعبر على الجانب المصري، يستعد لنقل أكثر من 25 شاحنة محملة بالمساعدات تم ترقيمها بالفعل وجاهزة لعبور الحدود صباح الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم الآن، تنظيف الطريق المؤدي إلى الجانب المصري من المعبر تمهيدا لافتتاحه، حيث إنه تم نصب الخيام والمراحيض ليلة الأربعاء للمتطوعين الذين يقضون الليل على الحدود. 

الامل الأخير لسكان غزة 

 

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وبحسب التقرير، ساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التوصل لاتفاق بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح صباح الجمعة. 

وقال “بايدن” إن مصر وافقت على فتح معبر رفح إلى غزة أمام ما يصل إلى 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية – ولكن ليس لعمليات الإجلاء. 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الشاحنات العشرين مجرد بداية، والهدف هو توزيع ما يصل إلى 100 شاحنة من المساعدات يوميًا.

ونفت مصر مرارا وتكرارا أن يكون المعبر مغلقا على الجانب الآخر من الحدود، قائلة إن المساعدات تنتظر ضمانات بأن إسرائيل لن تستهدف الشاحنات الداخلة.

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