13 يومًا من الدمار.. خسائر فادحة فى غزة إثر العدوان الإسرائيلى (ملف)

13 يومًا من الدمار لحق بقطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنه على أهالي القطاع بعد الإغارة التي نفذتها عناصر حماس فجر السابع من أكتوبر 2023، وبين الحياة والموت ينتظر الآلاف من الجرحى والمرضى مساعدات تأتي من الشقيقة الكبرى مصر، فالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 13 يومًا، خلفت دمارًا واسعًا في المنشآت الصحية والبنية التحتية؛ مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدهور كبير في الخدمات الصحية.

"الدستور" ترصد خلال ذلك التقرير الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي، منذ بداية حربها على قطاع غزة.

آثار قصف الاحتلال على قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: آلاف الشهداء والجرحى ينتظرون المساعدات الطبية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3859، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الجاري، مضيفة أن هناك 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 69، وتلقت الوزارة نحو 1300 بلاغ عن مفقودين بينهم 600 طفل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إلى أن أكثر من 13500 ألف مواطن أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300.

وبحسب وزارة الصحة فقد خرجت مستشفيات بالكامل عن الخدمة، وكذلك 25 أخرى تضررت جزئيًا من أصل 58 مستشفى تعمل في قطاع غزة، وتضرر قسم الأطفال حديثي الولادة في مجمع الشفاء الطبي نتيجة استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي.

وأشار القدرة إلى أنه "لا يمكن أن نستمر في تقديم الخدمات الطبية في حال لم يتم إدخال المساعدات"، مضيفًا أنّ "جثث الأطفال الشهداء أكبر من كل البيانات، وهي من حركت الشعوب العربية والإسلامية".

ودعا المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

“إنفوجراف” الدستور يرصد الخسائر المادية في قطاع غزة

وزارة الخارجية الفلسطينية: 1675 وحدة سكنية تم تدميرها في قطاع غزة

وحسب وزارة الخارجية الفلسطينية فقد أعلنت عن الخسائر المادية التي لحقت بقطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي، والتي بلغت هدم 1675 وحدة سكنية في قطاع غزة، بينهم 18 مبنى هدموا بشكل كامل، وتضررت 1657 وحدة سكنية بشكل جزئي.

كما تم استهداف 3 منشآت تعليمية ومنشآتين صحيتين ومنشآتين دينيتين، و10 منشآت إعلامية، وتدمير 205 منازل ومقرات 33 مؤسسة إعلامية.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، أنه تم قصف مئات الدونمات- وحدة قياس الأراضي الزراعية في الشام- وتضرر عدد كبير من المحاصيل الزراعية وتدمير عدد من مزارع المواشي والدواجن.

وأشارت إلى أن الخسائر في القطاعات الاقتصادية بلغت نحو ربع مليار دولار.

“إنفوجراف” الدستور يرصد الخسائر المادية في قطاع غزة

الأونروا: 22 منشأة ومدرسة تابعين للوكالة تعرضوا للقصف الإسرائيلي

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، إن مقر رئاسة الأونروا أصيب بأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي، وبات خارج الخدمة، إضافة إلى مقر عمليات غزة أيضًا.

وأضاف أبو حسنة، اليوم الخميس، أن 22 منشأة ومدرسة تابعين للوكالة تعرضوا للقصف المباشر أو غير المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا هو الحال داخل قطاع غزة.

وأوضح، أنه منذ بداية التصعيد الإسرائيلي وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 14 موظفًا من الوكالة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.

انتشال جثث الأطفال في قطاع غزة

الصحة العالمية: الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في القطاع الصحي سيفاقم الكارثة الإنسانية

34 هجومًا تعرضت له منشآت الرعاية الصحية في غزة منذ بداية الحرب، والذي أسفر عن استشهاد 11 عاملا في مجال الرعاية الصحية أثناء الخدمة، وإصابة 16 آخرين، وإلحاق أضرار بـ 19 منشأة للرعاية الصحية و20 سيارة إسعاف، وذلك حسب بيان الصحة العالمية.

كما أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة في بيان لها أوامر الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، قائلة إن الإخلاء القسرى للمرضى والعاملين في القطاع الصحي سوف يفاقم الكارثة الإنسانية والصحية الحالية.

وجاء في بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني أن حياة الكثير من المرضى من أصحاب الحالات الحرجة تواجه وضعا حرجا، مشيرة إلى أن المرضى في وحدات الرعاية المركزة والذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل، وآخرون يواجهون تدهورا وشيكا لحالتهم الصحية أو الوفاة إذا تم إجبارهم على التحرك وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

آثار قصف الاحتلال على قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال استهدف مقر الجمعية الرئيسي في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن الاحتلال استهدف عدة مباني ومنازل وشوارع رئيسية في محيط مستشفى القدس، ومقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، فإنّ القصف أدى الى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم علي 8000، بالإضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، بتوفير حماية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية.