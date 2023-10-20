بكين: الصين وروسيا تتخذان نفس الموقف بشأن القضية الفلسطينية

قال المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون، خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف إن الصين تشعر بحزن بالغ إزاء الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين بسبب الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والتدهور الشديد في الوضع الإنساني في فلسطين.

وأوضح تشاي جيون أن الصين ترفض وتندد بجميع الأعمال التي تلحق الأذى بالمدنيين وأي انتهاكات للقانون الدولي، مضيفًا أن السبب الأساسي للوضع الحالي في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو غياب توفير الحماية للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار تشاي إلى أن الصين وروسيا تتخذان نفس الموقف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مبديًا استعداد الصين لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا باتجاه خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن، والاضطلاع بدور إيجابي لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، والدفع من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

إسرائيل ستتحمل المسئولية.. الجارديان: تشكيك في نجاح الغزو البري لغزة

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الأمل يتراجع في احتمالية وقف التصعيد الحالي في غزة، بينما تتعهد إسرائيل بغزو بري لغزة وسط تشكيك كبير في احتمالية فشل الغزو البري.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين حذروا من أن الهجوم البري قد يؤدي إلى حرب على جبهتين، حيث وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه، القوات الإسرائيلية بالنصر.

ولدى مغادرته إسرائيل بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا يوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي يناقشان بدائل للغزو الكامل لغزة المتوقع على نطاق واسع منذ هجوم المقاومة في 7 أكتوبر.

وقالت الجارديان: لكن منذ رحيل الرئيس بايدن، يبدو أن تصميم الجيش الإسرائيلي قد زاد لشن غزو ساحق يهدف إلى تدمير حماس برمتها، وقام كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بجولة في القوات على حدود غزة يوم الخميس، ووعدهم بالنصر.