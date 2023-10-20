أجندة زيارة رئيس الوزراء البريطانى إلى مصر

يتوجه ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من انتشار الصراع بين إسرائيل وفلسطين في المنطقة، حيث حذرت دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواطنيها من مغادرة لبنان المجاور مع اقتراب تدخل الاحتلال بريًا في غزة.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بأنه من المتوقع أن يلتقي سوناك الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي، والتشديد على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين.

خطاب استفزازي

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن سوناك توجه إلى إسرائيل أمس الخميس، وأدلى بتصريحات داعمة للعدوان على غزة، قائلًا إن "إسرائيل لديها الحق والواجب في ملاحقة حماس".

كانت تل أبيب أولى محطات زيارة سوناك إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تستمر يومين.

كما حث سوناك قادة الاحتلال الإسرائيلي أيضًا على إحراز تقدم في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية.

ولفتت إلى أنه لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات الحيوية تنتظر دخول غزة، بعد أن حصل الرئيس الأمريكي بايدن على اتفاق يسمح لها بالعبور من مصر، وضمان إسرائيلي بعدم قصفها.

وأضافت أنه في رحلته إلى الشرق الأوسط، أجرى رئيس الوزراء أيضًا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اتفق على ضرورة العمل معًا لمنع تصاعد الصراع، وقال مجلس الوزراء البريطاني إن سوناك حث ولي العهد السعودي على استخدام القيادة السعودية في المنطقة لدعم الاستقرار، الآن وعلى المدى الطويل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تزايد مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط تجلت فعليًا، عندما قالت الولايات المتحدة إن إحدى سفنها الحربية اعترضت صواريخ كروز وطائرات بدون طيار أطلقت من اليمن "يحتمل أن تكون باتجاه أهداف في إسرائيل".

ولم يكشف مجلس الوزراء البريطاني عن ما إذا كان سوناك سيزور أي عاصمة أخرى في الشرق الأوسط، بعد نهاية زيارته إلى مصر قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتأتي زيارة سوناك إلى مصر في ظل تصاعد الغضب في كل أنحاء دول الشرق الأوسط، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي استهدف مستشفى المعمداني يوم الثلاثاء الماضي.