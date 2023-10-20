خبير دولي لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تقدم لإسرائيل الدعم اللازم

علق كالفن بلاك خبير الشؤون الدولية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحا سبب كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن أمريكا تقدم لإسرائيل الدعم اللازم.

واضاف أن الطلب الذب تقدم به بايدن للكونجرس بشكل رسمي سيعطي اسرائيل مزيد من الدعم، وانه لابد من التأكد أن اسرائيل ستستخدم هذه المساعدات للغرض المستهدف، وهو القتال ضد حماس وأن لا تنخرط في أنشطة ربما تهدد أرواح المدنيين في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط علي أن اسرائيل ستسخدم المساعدات الأمريكية للدفاع وحماية اسرائيل ودون استخدمها ضد المدنيين.