الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قطاع غزة.. ردود الفعل العربية على العدوان الإسرائيلى (فيديو)

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا يكشف ردود الأفعال العربية على العدوان الإسرائيلي.

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: 

  • ندين المجزرة التي حدثت في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني.. ونطالب الغرب بوقف المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة فورًا

 

مصر:

  • نحذّر من العواقب الوخيمة المترتبة على التصعيد الراهن، وندعو إلى تجنب تعريض المدنيين لمزيد من المخاطر، ونشدد على أهمية السماح بإرسال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين.

الأردن:

  • التصعيد في غزة دخل مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها.. وندين المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء في مستشفى المعمداني.

 

السعودية:

  • ندعو إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة، ونؤكد أن التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير.. ونطالب بفتح ممرات آمنة لإرسال المساعدات إلى غزة.

قطر:

  • نحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد الراهن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وردع الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

الكويت:

  • نحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداءات السافرة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

الإمارات:

  • ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.

الجزائر:-

  • ندين الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مستشفى المعمداني ونطالب بحماية المدنيين في قطاع غزة وعدم استهدافهم.
العدوان الإسرائيلى ردود فعل الدول العربية مستشفى المعمداني ااسرائيل قطاع غزة

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