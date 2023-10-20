الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفى من غزة: المستشفيات تحولت لمقابر جماعية

غزة
غزة

أكد الكاتب الصحفي محمود اللوح، من قطاع غزة، أن الوضع في فلسطين مزري، حيث تستمر الغارات الأسرائيلية على الكثير من المناطق المكتظة بالسكان، مشير إلى أن هناك الكثير من المستشفيات خرجت من الخدمة بسبب نقص المواد الطبية، واستهداف بعضًا منها، الامر الذي يساهم في زيادة رفع الشهداء والضحايا.

وأضاف “اللوح”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، أن لليوم الثالث عشر، يعاني قطاع غزة من نقص الماء والغذاء، وانقطاع للكهرباء بشكل كامل، مشيرًا إلى أن المستشفيات تحولت لمقابر جماعية.

صحفي من غزة غزة الكاتب الصحفي محمود اللوح فلسطين الغارات الإسرائيلية الشهداء والضحايا

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