الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى يوضح لـ"الشاهد" تفاصيل فكرة التوطين المتبادل الذى طرحها جنرال أمريكى إسرائيلى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وطارق فهمى

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن جنرالات إسرائيل وضعوا عدة بناءات هندسية لشكل الدول بصورة نظرية. 

وأضاف طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الجنرال يقوشع بين أرين، وهو أمريكي إسرائيلي طرح فكرة التوطين المتبادل عام 2013م، وقدم البعد الاستراتيجي في تنفيذ الخطة، حيث يوجد في تاريخ  الدول العربية أن هناك أُناس تبادلوا الأراضي، وكان يوجد حالة بين العراق والسعودية، وحالة بين الأردن والسعودية، لكن هذا يتم بالتراضي بين الدول. 

ماهية فكرة التوطين المتبادل

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن هذا الجنرال طر ح التوطين المتبادل وهو أن يتم توطين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، وأن الدولة الفلسطينية التي سوف تقوم في يوم ما يكون لديهم إسرائيليين وعرب، وبالتالي يحدث توطين متبادل، ويأتي هذا ضمن إجراءات بناء الثقة بين العرب وإسرائيل، وبالتالي فإن المواطنين الإسرائيليين الذين سيعيشون في الكيان الآخر سوف يأخذون الجنسية وهو ما يسمى بالتوطين المتبادل بين الشعبين العربي واليهودي.

التوطين المتبادل طارق فهمي برنامج الشاهد إسرائيل القضية الفلسطينية

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