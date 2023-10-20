الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى: القوى العسكرية فى إسرائيل هى التى تدير الدولة

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تمتلك النووي، وبالتالي تغيرت طريقة حديثها للعالم، مضيفًا أن حجم الدعاية لإسرائيل يفوق الواقع، والسبب في ذلك الدعاية والسوشيال ميديا.

أشار فهمي، خلال برنامج "الشاهد" تقديم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن القوى العسكرية في إسرائيل هي التي تدير الدولة وليس لها أي دور تنموي في المجتمع المدني.

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

طارق فهمي القوى العسكرية الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية برنامج الشاهد إسرائيل الشاهد اكسترا نيوز

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