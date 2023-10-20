حركة فتح: مصر أصرت على إرسال المساعدات إلى بوابة رفح لنجدة الفلسطينيين

قال عبد الفتاح الدولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن قطاع غزة تعرض لنكبة حقيقية وفق تقارير مؤسسات المنظومة الدولية، ورغم ذلك لم تبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهدًا حقيقيًا لفض هذا الاشتباك وفتح المعابر لإغاثة هذا الشعب المناضل.

المناشدة الإعلامية

وأكد المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه قبل يومين حاول الخروج عن الدبلوماسية الإعلامية والحديث حول اتحاد الدول العربية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قدرة الاحتلال على المساس بها.

فتح المعابر

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية أصرت على إرسال مساعدات إلى بوابة رفح لإجبار العدو على فتح المعبر أمامها من أجل الوصول إلى المواطنين الفلسطينيين، لذا بسبب الضغط المصري الذي سوف يحدث من مؤتمر السلام الدولي سيتم السماح بعبور هذه المساعدات غدًا.

وتابع: "نحن نرى تكاتف وتعاون عربي موحد على القضية الفلسطينية، ونحن نثق بأن الحق سينتصر في النهاية".