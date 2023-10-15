الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حركة فتح: الترحيل نكبة جديدة ونشكر المصريين على موقفهم

حركة فتح
حركة فتح

أكد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن عملية الترحيل لن تتم، قائلًا: "الترحيل نكبة جديدة، والناس هتروح فين، وأشكر المصريين على موقفهم، وإغلاق المعبر للحد من تنفيذ مخطط صهيوني بالتغلغل الأكبر في منطقة الشرق الأوسط".


وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "دولة جديدة في سيناء معناه تصيد جديد لإسرائيل لمنطقة الشرق الأوسط، ويضعون حدًا بذلك للمقاومة الفلسطينية". 

وأضاف: "قدرنا كفلسطينيين نواجه العالم الظالم الذي تقوده أمريكا، وقد خلقنا الله للشدة، ونحن في معركة لم تبدأ بعد، خاصة بعد استدعاء حاملة الطائرات وكل الأسلحة، فهذا يعني استعدادهم لشىء أكبر للمنطقة العربية".

وتابع: "يجب أن تشعر إسرائيل بالضغط العربي، وإذا استمر الاحتلال في تلك المعركة سيخسر الكثير، والفلسطيني يحارب منذ 100 عام وكثرة الحروب دعمت صلابته، وإسرائيل بالنسبة لنا نمر من كرتون، ويمكن هزيمتها"، موضحًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير كل شىء في قطاع غزة، ولكننا سنظل صامدين.

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