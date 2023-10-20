الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"رمز الكفاح فى فلسطين".. تعرف على قصة المسجد الأقصى

باحات المسجد الأقصي
باحات المسجد الأقصي

يبحث العديد من المواطنين عن قصة المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع التضامن في قضية غزة، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" قصته.

المسجد الأقصى رمز الكفاح في فلسطين

يعد المسجد الأقصى من أهم معالم دولة فلسطين، فهو من  أحد أكبر مساجد العالم، وأحد المساجد الثلاثة التي يشد المسلمون الرحال إليها،  وهو أيضًا أول القبلتين في الإسلام.

المسجد الأقصى  يقع داخل البلدة القديمة بالقدس في فلسطين، وهو كامل المنطقة المحاطة بالسور، واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة المسورة.

والمسجد الأقصى تبلغ مساحته قرابة 144000 متر مربع، ويشمل قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، وعدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم. 

يقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تُسمى "هضبة موريا"، وتعد الصخرة أعلى نقطة فيه، وتقع في قلبه، وذُكر المسجد الأقصى في القرآن في مطلع سورة الإسراء: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

ويُقدّس اليهود أيضًا المكان نفسه، ويطلقون على ساحات المسجد الأقصى اسمَ «جبل الهيكل» نسبة إلى هيكل النبي سليمان، وتُحاول العديد من المنظمات اليهودية التذرع بهذه الحجة لبناء الهيكل حسب مُعتقدها.

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