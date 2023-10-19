الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد محسن: موقف مصر القوى يفشل مخطط تهجير الفلسطينيين

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

طالب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة الضغط على  سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر رفح، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وإنقاذ المرضى في المستشفيات، قائلا: "إن ما يتم جريمة حرب حقيقية ولابد أن تحاكم إسرائيل".

وأكد محسن في تصريح صحفي، اليوم الخميس، رفضه التام واستنكاره الشديد لفرض الكيان الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ومنع وصول أي إمدادات مع قطع كل المرافق سواء كهرباء أو مياه، ما يشكل خطورة على حياة المدنيين ومئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأوضح أن المجتمع الدولي يكف عينيه ويصم آذانه عمدًا عن تلك الجرائم التي تُرتكب كل دقيقة في غزة بحق الفلسطينيين، مضيفا: “هذه المعركة ستكون نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي ولن تمر جريمة إسرائيل”.

ونوه نائب الصعيد، بموقف مصر قائلا: إن مصر ستظل السند للشعب الفلسطيني، رافضة للإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، كما أنه أفشلت مخطط التهجير حتى اللحظة بموقفها القوي، مطالبا الجميع بالوقوف في ظهر القيادة السياسية للدفاع عن أمن مصر القومي ضد هذه المحاولات السافرة.

واختتم بالإشادة بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني في كل الأزمات، والمدافع كذلك عن سيادة سيناء ومصر ورفض أي دعاوى للتوطين وتصفية القضية الفلسطينية.

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النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ سلطات الاحتلال الإسرائيلى قطاع غزة إنقاذ المرضى

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