الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: بولندا قدمت 81 طن مساعدات لغزة بطائرة عبر مطار العريش

المساعدات
المساعدات

قال إبراهيم عزت، مراسل إكسترا نيوز، إن مطار العريش مستمر في استقبال أسطول الطائرات لتقديم يد العون والمساعدات لقطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مطار العريش استقبل مساء اليوم طائرة ضخمة للمساعدات لقطاع غزة قادمة من بولندا، وتضم مواد طبية وغذائية وتتضمن الحمولة على 81 طن وهي أكبر حمولة تم تقديمها من الدول الأجنبية.

مصر قدمت أكبر حملة مساعدات لفلسطين

وتابع أن مصر قدمت أكبر حملة مساعدات من التحالف الوطني للعمل الأهلي، والقافلة تضم 106 سيارات محملة بـ3 آلاف طن. 

اكسترا نيوز مطار العريش بولندا 81 طن حملة مساعدات لفلسطين

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