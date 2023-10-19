الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطار العريش يستقبل أكبر طائرتين مساعدات لغزة من باكستان وبولندا

طائرات المساعدة لغزة
طائرات المساعدة لغزة

استقبل مطار العريش، قبل قليل، أضخم طائرة مساعدات إغاثية لغزة قادمة من باكستان، وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

الطائرة تحمل 87 طنًا من المساعدات لغزة

الطائرة تضم 87 طنًا من المساعدات، كما استقبل المطار أكبر طائرة مساعدات قادمة لغزة من بولندا، لتنضم الطائرتين إلى مجموعة الطائرات التي وصلت لمطار العريش والتي تضم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية من أدوية ومواد غذائية وأجهزة تنفس وغيرها من المساعدات.

وكشفت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مصادر لها عن دخول المساعدات من معبر رفح غدًا الجمعة.

مطار العريش طائرة مساعدات أضخم طائرة باكستان اكسترا نيوز بولندا

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