مطار العريش الدولى يستقبل طائرة روسية تحمل مساعدات إلى قطاع غزة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، باستقبال مطار العريش الدولي طائرة مساعدات روسية تحمل مواد غذائية، تمهيدا لإدخالها قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تقديم 27 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

مساعدات من موسكو إلى الهلال الأحمر المصرى لإرسالها لغزة

وأكدت الوزارة أن هناك طائرة خاصة من طراز "إيل- 76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي، بالقرب من موسكو، متجهة إلى مطار العريش في مصر، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية تضم الدقيق والسكر والأرز والمكرونة، وسيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتابعت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبأمر من الحكومة الروسية.