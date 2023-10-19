"الشعب يريد تحرير فلسطين".. تزايد أعداد المشاركات بالوقفة الاحتجاجية أمام "الصحفيين" (فيديو)

تزايدت أعداد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للصحفيات المصريات أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط البلد بالقاهرة، التي تم تنظيمها اليوم الخميس، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

وتعالت هتافات الصحفيات والذين رددوا "الشعب يريد تحرير فلسطين.. من القاهرة ألف تحية يا مقاومة با فلسطينية.. فلسطين عربية".

وقفة احتجاجية لصحفيات مصر

وتجمع مئات الصحفيات عصر اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة قصف مستشفى الأهلى المعمداني.

وتعالت أصوات الصحفيات أمام بوابة نقابة الصحفيين والذين رددوا قائلين "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي ينظم فيه الصحفيين وقفة احتجاجية أمام النقابة تنديدا بالاعتداءات على أهل فلسطين.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان مجلس نقابة الصحفيين المصريين، أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

https://youtu.be/Sg6XOSoJ9v4

وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

تضامن الصحفيين من أهل غزة

كما أعلن المجلس عن رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.