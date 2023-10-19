"يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني".. هتافات الصحفيات أمام نقابة الصحفيين (فيديو)

تعالت هتافات مئات الصحفيات أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد بالقاهرة، وإعلان تضامنهن مع أهل فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وقصف مستشفى الأهلى المعمداني.

ورددت عدد من الصحفيات بعض الهتافات منها "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين.. يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني".

وتجمعت مئات الصحفيات عصر اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة قصف مستشفى الأهلى المعمداني.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وكما أكدت نقابة الصحفيين المصريين أنها تحمل جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسؤولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.