محلل سياسى: مصر لديها قدرة على التعامل مع القضية الفلسطينية لخبرتها الكبيرة

قال جهاد الحرازين، الكاتب والمحلل السياسي، إن قمة السلام التي تعقدها مصر لأن لديها الخبرة في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القمة تهدف لوقف العدوان الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين الذين يتعرضون للقصف من الجانب الإسرائيلي، وتقدم الدعم والإغاثة بشكل كبير لهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر منذ اللحظة الأولى تعمل على إدخال المساعدات التي يحتاجها بشدة قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر ستطرح أفق لعملية السلام وعودة المفاوضات التي يتبناها العالم وتلزم كل الأطراف لإنهاء الصراع بالمنطقة وهذا لن يحدث إلا بانتهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه.

مصر مركز القوة في منطقة الشرق الأوسط

وتابع، أن مصر نتيجة الخبرة والدور الكبير مع القضية الفلسطينية لديها قدرة على التعامل باعتبارها مركز القوة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول أن تواصل الانتقام في محاولة إعادة رد اعتبار الجيش الذي مرغ أنفه بالتراب تحت أقدام أفراد حماس، مشيرًا إلى أنها لم تتخلص من مرارة الهزيمة التي تعيشها قبل 50 عامًا بعد انتصار حرب أكتوبر ويأتي يوم 7 أكتوبر لتتكرر العقدة من جديد.