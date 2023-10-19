الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السبت.. اجتماع تشاورى للنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطينى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اجتماعا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر السبت 21 أكتوبر الجاري  مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.

كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

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كان مجلس نقابة الصحفيين المصريين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

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وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

كما أكدت أنها تحمل جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس رفضه محاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع المقبل  لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.
 

نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين البلشي النقابات الشعب الفلسطيني

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