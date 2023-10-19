ممدوح عامر: علينا توحيد الصف خلف قيادتنا لحل المشكلة الفلسطينية

قال القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، إن هناك عدة طرق يمكننا من خلالها دعم أهل فلسطين في مواجهة التحديات الحالية التى تشهد انتهاكات كبيرة في حق الإنسانية من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتًا إلى أنه يجب التمسك بتوحيد الصف المصرى خلف القيادة السياسية، معربًا عن ثقته الشديدة فى أن الحق سينتصر بإذن الله تعالى.

نشر الوعي حول الوضع في فلسطين

وأكد عامر أنه يجب التوعية والتضامن مع الشعب الفلسطيني بنشر الوعي حول الوضع في فلسطين والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون، واستخدم وسائل التواصل والمنصات الإعلامية لمشاركة القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على حقوقهم مع بالقيام بالتبرع للمنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من مأكل وماشرب وكذلك الدعم الطبي والإغاثة في المناطق المتضررة.

كما طالب عامر الفنانين والكتاب والأكاديميين الفلسطينيين من خلال حضور فعالياتهم وشراء إبداعاتهم الثقافية والأدبية بتقديم الدعم للمشاريع الفنية والثقافية التي تعزز الهوية الفلسطينية وتروي قصتهم، مع المشاركة في الحملات العالمية والدعوة للعدالة وحقوق الإنسان، والضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية الفلسطينيين وتحقيق السلام.