الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: نسعى لإعادة تشغيل معبر رفح وإدخال المساعدات بشكل دائم

سامح شكرى
سامح شكرى

قال سامح شكرى  وزير الخارجية، إن استهداف المقرات الأممية، والإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وينبغي أن يتوقف فورًا، وأن يسمح بنفاذ الاحتياجات الإنسانية العاجلة. 

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح، فضلًا عن تسخير مطار العريش لاستقبال المساعدات لموجهة لقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تعرض المعبر للقصف تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر، وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة أمام الجانب المصري، ليتم توزيعها بالفطاع، وأن يكون الدخول دائم ومتواصل دون انقطاع.

سامح شكري للقانون الدولي الإنساني مصر رفح مطار العريش

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