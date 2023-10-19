أسرة كرة القدم تنعى "بشير عبدالصمد" نجم الإسماعيلى

توفي اليوم بشير عبدالصمد، نجم نادي الإسماعيلي السابق والمنتخب الوطني عن عمر يناهز 57 عامًا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعازي من قبل أسرة كرة القدم المصرية والتي تلقت الخبر في صباح اليوم.

«الدستور» ترصد نعي أسرة كرة القدم المصرية لبشير عبدالصمد.

والبداية كانت مع النادي الإسماعيلي، الذي قضى خلاله عبدالصمد سنواته مع كرة القدم.

ونشر النادي بيانًا للنعي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي على النحو الآتي: "الإسماعيلي ينعى نجمه “بشير عبدالصمد” مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة بشير عبدالصمد نجم الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض.

داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الأهلي بشير عبدالصمد قائلًا: "محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن بشير عبدالصمد، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله في فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

النادي المصري البورسعيدي نعى هو الآخر الفقيد قائلًا: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبوعلي ينعى بخالص الحزن والأسى، الكابتن بشير عبدالصمد، لاعب منتخب مصر والنادي الاسماعيلي خلال حقبة التسعينيات والذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى اتحاد كرة القدم المصري لاعب الإسماعيلي السابق: "نعي مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن بشير عبدالصمد نجم المنتخب الوطني والإسماعيلي الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

نعي بشير عبدالصمد لم يتوقف عند الأندية فقط، وزملائه أيضًا، إذ كتب أحمد ناجي، حارس مرمى ومدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كابتن بشير عبدالصمد إلى جوار ربه مع السلامة يا حبيبى".

كما كتب خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق: “وفاة المحترم نجم الإسماعيلي بشير عبدالصمد، أحد نجوم النادي الكبار في فترة التسعينيات عن عمر يناهز الـ57 عامًا، ربنا يرحمه ويغفر له، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كرة القدم المصرية فى وفاة أخى وصديقي العزيز ك / بشير عبدالصمد نجم منتخب مصر ونجم الإسماعيلي فى الزمن الجميل أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم الأهل والأحباب الصبر والسلوان".