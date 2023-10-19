الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المهن التمثيلية: دعم الفنانين المصريين للقضية الفلسطينية لن يتوقف

وقفة نقابة المهن
وقفة نقابة المهن التمثيلية مع اتحاد النقابات الفنية

أكد الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية حسين الجندي، أن الوقفة التي قامت بها نقابة المهن التمثيلية مع اتحاد النقابات الفنية وكل فناني مصر قد نتجت عنها قرارات مهمة وتصريحات شديدة اللهجة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة؛ مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية لن يتوقف .

وقال الجندي في بيان صحفي صادر عن النقابة اليوم الخميس، إن الوقفة التي تمت الثلاثاء الماضي، لن تكون الأخيرة وستكون هناك وقفات متجددة ومستمرة من حين لآخر؛ تهدف لتوصيل رسائل الي العالم أجمع عن القمع والقتل والقهر، الذي يحدث للشعب الفلسطيني.

وأضاف الكاتب الصحفي حسين الجندي، أن أول وقفة حدثت الثلاثاء الماضي؛ داخل النازي النهري لنقابة المهن التمثيلية أكدت علي رفض التطبيع مع إسرائيل وشطب أي فنان يطبّع مع أي أفراد من دولة الاحتلال؛ مشيرا إلي أن نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة وكامل الجمعية العمومية؛ قد أصدروا بياناً لدعم القضية الفلسطينية مؤكدين فيه على الحق الكامل للشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه.

المهن التمثيلية تدعم موقف الرئيس السيسي

دعم جميع الكيانات النقابية في مصر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، حيث أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة  الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وختم البيان: "نؤكد جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة"، كما أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا أيضًا يؤكد ذلك".

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