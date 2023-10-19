الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مها نصار لـ"الدستور": أحترم موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

مها نصار
مها نصار

أعربت الفنانة مها نصار عن دعمها للقضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاشم، مؤكدة تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي للدفاع عن القضية الفلسطينية والأراضي المصرية.

وقالت مها في تصريح لـ"الدستور"، إنها تحترم موقف مصر الثابت والقديم والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها تؤيد جميع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، والحفاظ على أرض مصر.

وأضافت قائلة: "الشعب الفلسطيني بيعلمنا كلنا اليوم معنى البطولة الحقيقية، الشعب اللي يضحي بأطفاله وأبنائه علشان متمسك بأرضه لا يمكن هزيمته".

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية".

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

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