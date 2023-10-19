وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان احتجاجًا على أحداث غزة

نظم اليوم طلاب جامعة حلوان وقفة تضامنية احتجاجًا على ما يحدث فى غزة من هجوم وعدوان على الشعب الفلسطينى، مستنكرين كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من الجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي المقدسة، وقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد المئات من المدنيين، ورددوا طلاب جامعة حلوان شعارات خلال الوقفة التضامنية "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

جاءت تلك الوقفة التضامنية للطلاب بعد أن أعلنت جامعة حلوان أنها تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، حيث تم إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة؛ حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، دعم الجامعة القوي لموقف الدولة المصرية واصطفافها مع القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني وتعميق الدعم لجهود تحقيق السلام والاستقرار.

يذكر أن أعلنت الجامعات المصرية دعمها وتأيدها لموقف مصر والقيادة السياسية بشأن أحداث غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، ورفضها للتهجير القسرى للفلسطينيين.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام في العالم، تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمي إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان