نائبة: الملايين يقفون خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصرى

أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية من تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء واضح وحاسم، ودليل على رفض مصر بتصفية القضية الفلسطينية.

ملايين المصريين يدعمون الرئيس السيسي

وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن الملايين من الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قراراتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

وأعلنت عضو مجلس النواب، تفويضها للرئيس السيسى باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة داخليًا وخارجيًا لحفظ استقرار الأمن القومى وسلامة أراضينا، موضحة أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

وأشارت النائبة مي رشدي، إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم تاريخية، وتؤكد أن الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات، ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها، لافتة إلى أن تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق دول الجوار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن مصر ملتزمة بنقل المساعدات إلى غزة لدى سماح الأوضاع بذلك، ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وإذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب.

وأدان الرئيس الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية، ورفض الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها، كما أن التصعيد العسكري في قطاع غزة أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الجانبين.

وشدد على أن استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

ودعا للعمل بشكل مكثف لاستئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن في قطاع غزة.

