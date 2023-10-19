الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع المدنى الفلسطينى: أعداد كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض فى غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم يتوقف عن سياسة القصف المباشر لمنازل المواطنين المدنيين وللأحياء السكنية داخل قطاع غزة. 

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن عمليات القصف متتالية، وهناك أعداد كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض في غزة.

وتابع: "خلال الدقيقة الواحدة يكون هناك أكثر من استهداف لمنازل ممتلئة بالمواطنين ومأهولة بالسكان"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد عدد الشهداء بشكل كبير جدًا.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يتم استهدافهم نزحوا من مناطق اعتقدوا أنها آمنة إلى مناطق آمنة وتم استهدافهم بشكل مباشر أيضًا.

الدفاع المدني الفلسطيني: إسرائيل ترتكب مجازر بشعة في قطاع غزة ومئات الشهداء يسقطون يوميًا

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يبحث بشكل كبير جدًا عن زيادة عدد القتلى، لذلك نرى أن كل الاستهدافات لمنازل مأهولة بالسكان.

وأردف: "القضية الأخرى هي أنه لم يتم تحذير أو تنبيه المواطنين المدنيين قبل قصف منازلهم" مؤكدًا أن إسرائيل الآن ترتكب مجازر بشعة في قطاع غزة ومئات الشهداء يسقطون يوميًا جرّاء عمليات الاستهداف.

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